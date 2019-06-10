تجديد حبس المتهم بتمزيق جسد شاب أمام مترو حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس المتهم بتمزيق جسد شاب عاطل في مشاجرة بجوار مترو حلوان، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.



وجاء في مناظرة النيابة العامة أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنات نافذة أدت إلى تهتك منطقة الفخذ بالكامل مما تسبب في إصابته بنزيف دموي أسفر عن الوفاة، مع وجود طعنات في الركبة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية عندما لقي شاب مصرعه في مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة.



تلقى قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم، بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بدائرة القسم، وسقوط قتيل قبل آذان المغرب مباشرة، وبانتقال الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث القسم والفحص عثر على جثة شاب مصاب بطعنات وبعمل التحريات دلت أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات الجيرة.



وعقب ورود معلومات واستكمال التحريات تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالوقعة.