قيادي سابق بالإخوان: "رسالة التعاليم" لحسن البنا حولت الإخوان إلى قطيع

قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إنه لو تمت مراجعة كل الخطابات التي ترددها الجماعات الإرهابية حاليا سنجد أن كل مصطلحاتها ومرادفاتها مستمدة من كتب حسن البنا.



وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن "رسالة التعاليم" لحسن البنا تضمنت بندًا يسمى بند الطاعة، وهذا البند يصنع " قطيع" ينفذ الأوامر دون مناقشة، موضحا أن الخرفان داخل الزرائب قد تتمرد على راعيها، والإخوان لا يتمردون على أوامر قادتهم.

واستكمل أن عناصر الإخوان يؤمنون بمبادئ "رسالة التعاليم"، مثل إيمانهم بأركان الإسلام الخمسة.