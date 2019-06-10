الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الدعارة بالعجوزة

قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة فتاة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، مع المصادرة والمصاريف، علي خلفية اتهامها بممارسة الدعارة بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 12780 لسنة 2019، عن ورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، مفادها قيام فتاة تدعي " ت.م."، 22 سنة، بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي.



وأضافت التحقيقات أنه بتتبع المتهمة تم ضبطها أثناء مقابلتها لأحد الزبائن بشارع جامعة الدول العربية، والاتفاق معه على ممارسة الرذيلة نظير مقابل مادي.



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي أحالت أوراق القضية إلى المحاكمة أمام الجنح عقب انتهاء التحقيقات.