القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:05 م

بولندا تهزم إسرائيل برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2020

بولندا تهزم إسرائيل
dostor.org/2661641

حقق المنتخب البولندي لكرة القدم فوزا كبيرا على ضيفه الإسرائيلي 4 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت ايضا فوز سلوفينيا على لاتفيا 5 صفر فوز النمسا على مقدونيا 4 .1

وسجل أهداف المنتخب البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 35 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء وكاميل جروشيسكي في الدقيقة 58 وداميان كادزيور في الدقيقة 84.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الإسرائيلي عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، اكتسح المنتخب السلوفيني مضيفه منتخب لاتفيا 5 صفر.

وسجل أهداف المنتخب السلوفيني دومينيك كرنيجوج (هدفين) في الدقيقتين 24 و26 وجوسيب يليشيش (هدفين) الأول في الدقيقة 29 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 44 وميخا زايتس في الدقيقة 47.

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع وظل منتخب لاتفيا بلا نقاط.
وفي المباراة الثالثة، قلب منتخب النمسا تأخره بهدف أمام منتخب مقدونيا إلى فوز 4 1.

وتقدم منتخب مقدونيا بهدف سجله مارتن هينتيرجير، لاعب المنتخب النمساوي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 وتعادل منتخب النمسا عن طريق فالينتينو لازارو في الدقيقة 39 ثم أضاف ماركو أرناوتوفيتش (هدفين) الأول في الدقيقة 62 والثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء قبل أن يختتم
كونراد لايمر أهداف منتخب النمسا في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب النمساوي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد مقدونيا عند أربع نقاط في المركز الخامس.

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