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الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:04 م

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة ونقد مصرى وأجنبى ومشغولات ذهبية

ضبط محاولة تهريب
حسن كامل
dostor.org/2661640

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط تهريب كمية من الهواتف المحمولة والنقد المصرى والأجنبى والمشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من جدة اشتبه ماهر عبدالغنى رئيس الوردية ومحمود الجزار مأمور تفتيش الركاب فى الراكب المصرى ك. ا. م القادم من السعودية لظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وبالعرض على أحمد الأزهرى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من صبحى محمود وعادل متولى وحسن خفاجه مأمورى الجمارك وهلال غزالى مكافحة تهرب وطه الشهاوى أمن جمركى تحت إشراف مستور أبو تلات رئيس الورديه لتفتيش أمتعة الراكب.

وبتفتيش أمتعة الراكب تم العثور على 24 هاتف محمول ماركة متنوعة و70 جرام مشغولات ذهبية و44590 ريال سعودي و4341 دولار أمريكى و280 جنيه استرليني و2625 درهم إماراتي 24 دينار كويتى و3330 جنيه مصرى مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه وداخل ملابسه الشخصية.

قرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 31 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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