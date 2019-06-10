غدًا.. محاكمة موظف بتهمة اختلاس 5 مليون جنيه من فندق بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا محاكمة "م.ع" موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة، بتهمة اختلاس 5 مليون جنيه من جهة عمله.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.



وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بحدي الشركات المساهمة، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق على 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن تحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي إقامة الحفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.