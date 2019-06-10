كندا تستهل مسيرتها في مونديال السيدات بفوز صعب على الكاميرون

استهل المنتخب الكندي لكرة القدم مسيرته فيبطولة كأس العالم 2019 للسيدات في فرنسا بفوز صعب وهزيل 1 صفر على نظيره الكاميروني اليوم الاثنين في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.



وكان المنتخب الكندي هو الأفضل على مدار شوطي المباراة كما كان الأكثر استحواذا على الكرة وهجوما ولكنه اصطدم بالدفاع القوي من المنتخب الكاميروني الذي اعتمد بشكل كبير على الناحية الدفاعية وأجادها فيما لم يشكل أي إزعاج للدفاع الكندي.



وسجلت كاديشا بوكانان الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول فيما فشل المنتخب الكندي في تعزيز انتصاره بأهداف أخرى رغم فارق المستوى.