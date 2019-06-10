غدًا.. محاكمة متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة الجديدة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا محاكمة متهمين في تزوير بمحررات رسمية بالقاهرة الجديدة.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وذلك في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية وذلك فى القضية رقم 12839لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس تحت اشراف المستشار احمد حنفى رياض المحامى العام الأول بأن اتهمت النيابة العامة كلا من اكرم.ا طبيب بشري وصاحب شركة للاستثمار العقارى والمتهمة آمال.ح كبير باحثين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأنهم فى غضون 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو رخصة للبناء رقم 1794 لسنة 2005 المنسوب صدورها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكان ذلك بطريقة الاضافة بأن اتفقا معه على اضافة بيانات بتلك الرخصة عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتوقيع عليها بامضاءات مزورة منسوبة زورا للموظفين المختصين بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة وساعداه فى ذلك بأن قدما إليه الرخصة والبيانات المراد اثباتها فاثبتها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.



كما تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين اشتركوا مع اخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو عدد 11 رسم هندسي معتمد والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخبص محل التهمة الاولى وكل ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا معه على انشاء تلك الرسوم الهندسية وساعداه فى ذلك بان امداه بالبيانات المراد اثباتها فانشائها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو الخاتم الخاص بادارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بأن اصطنعوه على غرار الصحيح منه واستعملوه بأن بصموا به على المحررين المزورين مع علمهم بالتزوير واستعملا المحررين المزورين مع علمهم بتزويرها بأن قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وللراغبين فى شراء الوحدات السكنية محتجين بهما فيما زوروا من أجله.



كما توصل المتهمين إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم وهم كلا من مدحت.ه ومنال.ح وعمرو.م وعصام.م وعمرو.ح ووكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة فى ضوء واقعة صحيحة بأن قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتى الارض رقم 476 و478 المستندات المزورة وقد تمكنوا بهذة الوسيلة من الايهام من الاستيلاء على نقودهم.