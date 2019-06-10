إيتو: أتمنى تكرار نهائي النسخة الماضية في نهائي أمم إفريقيا 2019

تمنى نجم المنتخب الكاميروني السابق، صامويل إيتو، أن يكون نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخب بلاده ومصر في تكرار لنهائي النسخة الماضية.



وقال إيتو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، خلال تصوير حملة إعلانية عن أمم إفريقيا، إن نهائي نسخة 2017 كان رائعا بين مصر والكاميرون، كما كان الأمر في نهائي (2008 و1986)، موضحا أنه يتمنى تكرار النهائي بين المنتخبين الكبيرين.



وأوضح الكاميروني أن بلاده لديها القدرة على حصد لقب أمم إفريقيا، إذ تملك منتخبا يقدم كرة جماعية بقيادة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف، مؤكدا أن المنافسة على اللقب القاري لن تكون سهلة.



وأشاد إيتو بالنجم المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه قدم موسما استثنائيا مع ليفربول الإنجليزي، وأكد بأنه أفضل لاعب في إفريقيا حاليا.



وقال إيتو: "أتمنى أن يكون صلاح هدافا لبطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة القادمة، هو لاعب رائع وواجهة مميزة ومؤثرة للكرة الأفريقية في أوروبا".