قاتل والدته بالبساتين: "شوفتها مع راجل غريب في وضع مخل"

قال المتهم بقتل والدته بمنطقة البساتين أثناء التحقيقات معه، إنه طعن والدته التي تبلغ من العمر ٤٦ عاما، عقب مشاجرة معها بسبب رؤيتها مع شخص غريب في وضع مخل بالشرف.



وأضاف المتهم أنه جاء من عمله فجأة وشاهد والدته مع رجل غريب داخل الشقة وتمكن ذلك الشخص من الهرب وأثناء معاتبة والدته وبّخته فتشاجر معها وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من القبض على شاب قتل والدته بمنطقة البساتين.



تلقى قسم شرطة البساتين برئاسة المقدم علي فيصل بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة لدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وتبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.