يوفنتوس يستهدف ضم لاعب برشلونة

تستهدف إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



سيميدو انضم إلى برشلونة قبل عامين قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو، وتبادل المشاركة في مركز الظهير الأيمن مع الإسباني سيرجي روبرتو، ما جعل الأول يفكر في الرحيل بحثًا عن مزيد من دقائق اللعب.



وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن إدارة يوفنتوس أجرت بالفعل محادثات مع خورخي مينديز، وكيل أعمال سيميدو، لجس نبض اللاعب بشأن الانضمام لليوفي.



ويسعى يوفنتوس لتعويض الرحيل المنتظر للبرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق، والذي يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو.



وسيجد يوفنتوس منافسة شرسة من أتلتيكو مدريد الإسباني الساعي بقوة هو الآخر لضم سيميدو بناء على رغبة من الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب "الروخيبلانكوس".



يذكر أنه على مدار الموسم المنقضي شارك سيميدو، صاحب الـ25 عامًا، في 46 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات، سجل خلاها هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف.