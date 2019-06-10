القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:52 م

ترقب لمعرفة مصير طفل سقط في بئر منذ أيام بالهند

ترقب لمعرفة مصير
dostor.org/2661623

تواصل فرق الإنقاذ في الهند، عملها لإخراج طفل في الثانية من العمر علق داخل بئر مهجورة ووقع فيها منذ أكثر من 90 ساعة.

ووفق موقع ”لوباريزيان“، فإن الطفل ”فاتيهفير سينخ“ سقط في البئر التي يبلغ عمقها 38 مترًا وقطرها 23 سنتيمترا، بعد ظهر يوم الخميس الماضي عندما كان يلعب في أحد الحقول القريبة من مسكنه بقرية Bhagwanpur في ولاية البنجاب شمالا.

وذكر أحد المسؤولين، بأن البئر كان مغطى بكيس من الرمل، لكن الطفل عبر فوقه فانزلق ووقع، وحاولت الأم الإمساك به لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

وعلى الفور، تم استدعاء 36 عنصرًا من قوات التدخل الهندية المتخصصين، إضافة إلى أطباء ومتخصصين من الجيش والشرطة، وسط وجود عدد كبير من سكان القرية المتطوعين.

ويبدو أن الطفل ظل فاقدًا الوعي لفترة، لكن الكاميرا التي تم إنزالها إلى البئر رصدت وجود حركة، فتم إطلاق كمية من الأوكسجين لمساعدته على التنفس، حيث كان المنقذون يتوقعون إخراجه يوم الأحد، لكنهم فشلوا لأسباب تقنية.

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