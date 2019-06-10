القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:48 م

مارتينيز: هازارد سيصبح المحرك الرئيسي لريال مدريد

روبرتو مارتينيز مدرب
روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا
dostor.org/2661620

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عشية مواجهة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام اسكتلندا إن ريال مدريد يستطيع بناء فريق جديد حول أحدث صفقاته إيدن هازارد.

وأنهى ريال مدريد بحثه الطويل عن جناح بعدما أعلن يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع هازارد من تشيلسي لمدة خمس سنوات في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو (113.15 مليون دولار).

وسجل هازارد 110 أهداف في 352 مباراة مع تشيلسي بعد الانضمام من ليل في 2012 وسيتم تقديمه رسميا لوسائل إعلام في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل.

وأبلغ مارتينيز الصحفيين "يملك شخصية رائعة. يسعى دائما للفوز".

وتابع المدرب الاسباني الذي يتصدر فريقه المجموعة التاسعة ويتطلع لتحقيق الانتصار الرابع في أربع مباريات عندما يستضيف منتخب اسكتلندا في بروكسل غدا الثلاثاء "وصل الآن إلى قمة مستوياته ويمكن لأي ناد أن يبني حوله فريقا جديدا "إيدن لاعب كرة قدم استثنائي وأعتقد أن بمقدوره كتابة صفحات جديدة في مشواره. الانتقال إلى ريال حلم تحول إلى حقيقة وهي خطوة مثالية بالنسبة له. حدث الانتقال في أجواء من الاحترام الشديد. إيدن نموذج يحتذى لكل اللاعبين الذي يستطيعون العودة في أي وقت إلى أنديتهم السابقة مرفوعي الرأس".

وسينتقل هازارد (28 عاما) إلى إسبانيا بعد مساعدة ناديه تشيلسي على الفوز بالدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز.

وأضاف مارتينيز الذي سيعتمد على قائد المنتخب للفوز على اسكتلندا صاحبة المركز الثالث والتي تتأخر بثلاث نقاط عن المتصدر "أتطلع لمشاهدته في صفوف ريال مدريد".

وقال مارتينيز عن تشكيلته لمباراة الغد بعد الفوز 3-صفر على قازاخستان يوم السبت "لا أعتزم إجراء تغييرات كثيرة".

وتابع "لا أستهين بالمنافس. تملك اسكتلندا بعض المواهب الواعدة والمدرب ستيف كلارك واحد من أفضل الشخصيات في اللعبة".

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