إسبانيا تتخطى السويد بثلاثية في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب إسبانيا على نظيره منتخب السويد، مساء اليوم، بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف.



وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح "سيرجيو راموس".



وفي الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لإسبانيا وسجلها هذه المرة "ألفارو موراتا".



في حين جاء الهدف الثالث عن طريق "ميكيل أويارزابال" في الدقيقة 87.



بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 12 نقطة في المركز الأول في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب السويد عند 7 نقاط في المركز الثالث.