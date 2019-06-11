أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهره التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضروات، اليوم الثلاثاء.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم سجل 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4 و5 جنيهات للكيلو، وبدء سعر الخيار الصوب من 3 إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 و7 جنيهات.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 و17 جنيهًا، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، وسعر البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و3.75 جنيه للكيلو.