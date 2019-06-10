دي ماريا: احب اللعب بجوار ميسي

تغزل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إمكانيات مواطنه ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني سيكون للاستمتاع بالتواجد مع ميسي باستمرار.



ويتأهل المنتخب الأرجنتيني الذي يضم ميسي ودي ماريا لخوض منافسات كوبا أميركا، التي تستضيفها الأراضي البرازيلية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.



وتحدث دي ماريا عن ميسي في حوار مع صحيفة أوليه الأرجنتينية قائلًا: "أحب اللعب معه، أحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، الأشياء التي يفعلها فريدة، من المستحيل وصفها."



وواصل النجم الأرجنتيني: "كانت لدي فرصة للانتقال إلى برشلونة، لكن الأمر لم يتم، في الحقيقة لو تحقق الأمر، فسيكون لألعب بجوار ميسي، ولأشاهده يوميًا."



وتحدث دي ماريا عن الشعور المشابه الذي يكنه زميله البرازيلي نيمار لميسي قائلًا: "نتحدث سويًا عن ميسي، في أوقات كثيرة، أخبرني أن مجموعة على واتساب تجمع مع ميسي وسواريز، وأنهم يتحدثون كثيرًا."



ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية بمنافسات كوبا أميركا، مع منتخبات كولومبيا، باراجواي وقطر، ويفتتح مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الكولومبي، في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.