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الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:44 م

اتحاد الكرة يعلن مواعيد المباريات المتبقية في الدوري والكأس.. وقمة الاهلي والزمالك 30 يوليو

اتحاد الكرة يعلن
dostor.org/2661610

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد النهائية للمباريات المتبقية لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد قرار استكمال الدوري، عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري، و19 يوليو المقبل.

وحدد اتحاد الكرة يوم 30 يوليو المقبل موعدًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للدوري، وسيقام اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقرر الاتحاد إقامة لقاء الجونة ضد الزمالك المؤجل من الجولة 33 يوم 23 يوليو المقبل على ملعب الجونة بالغردقة، بينما حدد موعد مباراتي الزمالك مع الإسماعيلي بستاد بتروسبورت، والمقاولون العرب ضد الأهلي بستاد برج العرب يوم 26 من الشهر نفسه، قبل إقامة مباراة القمة بين القطبين.

وأعلنت لجنة المسابقات باقي مواعيد بطولة كأس مصر، التي تبدأ بلقاء الأهلي وبيراميدز المؤجل من دور الـ 16 يوم 28 أغسطس المقبل بستاد برج العرب.

وحددت اللجنة موعد مباراتي الدور ربع النهائي بين الفائز من الأهلي وبيراميدز مع حرس الحدود، إلى جانب مباراة الزمالك والمقاصة، يوم 1 سبتمبر المقبل، وستقام المباراة الأولى على ملعب برج العرب، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب السلام.

ويقام الدور نصف النهائي يوم 5 سبتمبر المقبل، بينما يقام اللقاء النهائي يوم 9 من الشهر نفسه في ستاد القاهرة.

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