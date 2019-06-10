موجة حارة في النمسا وتحذيرات من حرائق الغابات وتدمير الزراعة وزيادة الجفاف

تتعرض النمسا لموجة من الطقس الحار والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها، يوم الجمعة المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة قرابة 40 درجة مئوية وهو طقس غير معتاد في النمسا ودول وسط أوروبا والتي تتسم بانخفاض درجات الحرارة في أغلب شهور العام.



وقالت مصادر إعلامية في فيينا اليوم الاثنين إن خبراء الطقس حذروا من أن ظاهرة تغير المناخ آخذ في التوسع، لافتين إلى تنامي موجات الحر في أوروبا الوسطى.



وأشارت المصادر إلى أن خبراء الطقس حذروا بالفعل من أنه يجب على الأطفال وكبار السن والمرضى الخروج بأقل قدر ممكن خلال موجات الحر.



ونوهت المصادر الى زيادة المخاوف من حرائق الغابات، مشيرة إلى وجود خطر كبير يهدد الزراعة بسبب الجفاف.

