تكريم راموس قبل مواجهة إسبانيا والسويد

كرم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا، قبيل مواجهة السويد، مساء الإثنين على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك بعد أن بات أكثر لاعب في العالم تحقيقا للانتصارات مع منتخب بلاده.



وتسلمت والدة قائد "لا روخا"، باكي، وزوجته بيلار روبيو، درع تكريم اللاعب على إنجازه الكبير بتحقيق 122 انتصارا مع منتخب بلاده، بعد مساهمته في الفوز 4-1 على جزر فارو الجمعة الماضية، ليتخطى الحارس إيكر كاسياس القائد السابق لمنتخب "لا روخا".



ويمتلك قائد الفريق الملكي مسيرة رائعة مع منتخب إسبانيا منذ ارتداء قميصه في 2005، حيث خاض منذ ذاك التاريخ 164 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.



وتوج راموس مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، فضلا عن لقبي أمم أوروبا في 2008 و2012.