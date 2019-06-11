حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 11 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: من الضروري ان تكون دبلوماسيا جدا كي تتجنب الوقوع في فخ الخلافات كذلك ممنوع التقصير في الواجبات وحاول ان تكون منضبطا

عاطفيًا: تشعر بالراحة والطمأنينة وراحة البال والثقة الكبيرة بالنفس بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص.

صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.