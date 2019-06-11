حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 11 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: بانتظارك حدث مهم اليوم يفرحك كثيرًا، وتستفيد من أجواء مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.



عاطفيًا: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك بشأن ما يحصل بينكما منذ مدة؛ لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان.



صحيًا: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علمًا أنك لست مرغمًا على القيام بها.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.





