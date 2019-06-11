حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 11 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يكون لهذا اليوم واقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تمنى بالفشل؛ بسبب حس إدراكك لها.



عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق.



صحيًا: انهض باكرًا، ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.