حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 11 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية وشفافية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.



عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك من مسائل وقضايا تشغل باله، وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك.



صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

