حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 11 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يثير هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك إلى تحديد الأولويات والأهداف تفاديًا لإهمال بعض التفاصيل.



عاطفيًا: رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية، أو على الأقلّ تهمد التوتّرات وتترك مكانها الانسجام والهدوء.



صحيًا: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية، فتقرر التخفيف منها، وتكريس وقت للرياضة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.