القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
07:30 م

تحيا «السنجلة».. 10 أسباب تدفع المرأة للانفصال عن شريكها
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
اقتصاد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:12 ص

أسعار بطاريات السيارات اليوم بالأسواق

أسعار بطاريات السيارات
سيد ابراهيم
dostor.org/2661583

تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأى تلف أو فصل شحن يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها في مناطق خطرة، ورصدت "الدستور"، أسعار البطاريات الحديثة، اليوم الثلاثاء، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وشهدت الأسواق، خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا فى أسعار البطارية الجافة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا مع تسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، وفارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان، الخبير فى بطاريات السيارات والميكانيكا لـ"الدستور"، إنه يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهى إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" يجب التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

رئيس الوزراء يزور استاد القاهرة لمتابعة استعدادات أمم إفريقيا

"المترو" يغلق الإذاعة الداخلية في الفترة الصباحية لامتحانات الثانوية

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الأهلي يرفض مهاجم برشلونة.. ويرصد 2.5 مليون دولار لضم "كواتا" و"سانيا"

ألبومات الصور

رئيس الوزراء في جولة تفقدية جديدة لإستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

مؤتمر اتصالات بحضور صامويل إيتو وميدو

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

رياضة

منتخب كوسوفو يحقق انتصارا تاريخيا بتصفيات يورو 2020

مدرب المجر: لاعب يونايتد الجديد مزيج من رونالدو وبولت

"صلاح" يحتل صدارة اللاعبين الأعلى قيمة فى الدورى الإنجليزى

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة بيع الجنسية المصرية للأجانب بـ 10 آلاف دولار

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الأهلي يرفض مهاجم برشلونة.. ويرصد 2.5 مليون دولار لضم "كواتا" و"سانيا"

الرئيس نيوز

بعد الزيادة 7%.. البرلمان: ميزانية المجلس الجديدة غير مبالغ فيها

صرف 100 % من الأجر.. رئيس الوزراء يُعدل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال

رئيس الوزراء فى استاد القاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لأمم أفريقيا

في بيان ناري بالمواعيد.. اتحاد الكرة يرد على الأهلي

العسكري السوداني: لجنة للتحقيق في مداهمة "وكر الجريمة" بالخرطوم

كشكول

أحمد هيكل: التعليم هو الدافع الرئيسي لإعداد قادة المستقبل

مؤسسة القلعة: 46% نسبة تمثيل المرأة في تمثيل المنح الدراسية

وزير التعليم العالي ينعي وفاة ثلاث طلاب من الدارسين بالجامعات الروسية

تشكيل لجنة لتقييم معاهد أسيوط الأزهرية

إطلاق اسم الدكتور محمود توفيق على خريجي دفعة قسم القانون بدراسات الإسكندرية هذا العام

الأمصار

كندا تستأنف حكم منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم الأخشاب

مشرعون: على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا 2019

تقرير بريطاني: مصر أكثر دول المتوسط آمانًا

للوساطة بين واشنطن وطهران.. رئيس الوزراء الياباني يزور إيران

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"Music for salam".. شباب يغنون من أجل السلام

أمريكا تستعد لاختبار إحدى أكثر الطائرات سريّة

قرية فرنسية تحيي الذكرى الـ75 لمذبحة تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية

الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎