حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 11 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، في مفكرتك أولويات عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.



عاطفيًا: أعتقد أنك تعيش يومًا رومانسيًا جميلًا يحاول خلاله الحبيب إسعادك بكل الوسائل المتاحة أمامه.



صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد، وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.