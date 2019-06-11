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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:39 ص

فتح باب التقديم على الأراضى الزراعية بالوادى الجديد

فتح باب التقديم على
محمد علي مهدي
dostor.org/2661576

أعلنت الوحدة المحلية لقرية المعصرة بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، عن توزيع أراضي زراعية للشباب بالظهير الزراعي للقرية، وذلك لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب.

وأضافت الوحدة المحلية، أنه على الراغبين في الحصول الأراضي المزمع توزيعها التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة، مرفق به كافة المستندات المطلوبه للجنة تلقي الطلبات بمقر الوحدة المحلية، خلال المدة المحددة، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2019611، وحتى يوم الخميس الموافق 2019627.

يذكر أن رئاسة مركز الداخلة، أعلنت بدء تنفيذ مشروع الظهير الزراعي في 11 قرية من إجمالي 18 قرية، منها قرى" القصر، والجديدة، والقلمون، وغرب الموهوب، والموشية، والبرابخ بمركز بلاط، وأسمنت، والراشدة"، بواقع 200 فدان لكل شركة مساهمة، لتوزيعها على الشباب بواقع 3 أو 4 فدان لكل شاب لزراعتها كفرصة عمل حقيقية.

فتح باب التقديم على الأراضى الزراعية بالوادى الجديد
فتح باب التقديم على الأراضى الزراعية بالوادى الجديد
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