أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.32 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، مع صعود القوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات السابقة، إضافة إلى عدم وصول السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط على مستوى العالم، لاتفاق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات.



وتراجعت سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس إلى 62.32 دولار للبرميل، كما تراجعت سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بأكثر من 0.4% إلى 53.43 دولار للبرميل.



وتخفض أوبك وحلفائها الإنتاج منذ بداية العام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى خفض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.