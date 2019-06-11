حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 11 يونيو 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يثير هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل.
عاطفيًا: رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تهمد التوتّرات وتترك مكانها الانسجام والهدوء.
صحيًا: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة.
الثور
مهنيًا: يسجل هذا اليوم حدثًا مهنيًا كبيرًا بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور والمحاذير التي كنت تخشاها.
عاطفيًا: تشعر بالحاجة الكبيرة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.
صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.
الجوزاء
مهنيًا: تكثر حولك الصداقات، وتلتزم بكل ما وعدت بإنجازه، فتنال التهنئة، وتشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء.
عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن مشاعرك أيا تكن، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه.
صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.
السرطان
مهنيًا: تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية وشفافية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.
عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك من مسائل وقضايا تشغل باله، وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك.
صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا.
الأسد
مهنيًا: يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تمنى بالفشل بسبب حس إدراكك لها.
عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق.
صحيًا: إنهض باكرًا ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة.
العذراء
مهنيًا: أحداث متتالية غير متوقعة تدفعك اليوم إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل.
عاطفيًا: تكون على حقّ وصواب، والأسلوب الذي تتبعه في التعاطي مرن جدًا، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الشريك.
صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك وتسبب لك مشاكل صحية.
الميزان
مهنيًا: بانتظارك حدث مهم اليوم يفرحك كثيرًا، وتستفيد من أجواء مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.
عاطفيًا: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك بشأن ما يحصل بينكما منذ مدة، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان.
صحيًا: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علمًا أنك لست مرغمًا على القيام بها.
العقرب
مهنيًا: من الضروري ان تكون دبلوماسيا جدا كي تتجنب الوقوع في فخ الخلافات كذلك ممنوع التقصير في الواجبات وحاول ان تكون منضبطا
عاطفيًا: تشعر بالراحة والطمأنينة وراحة البال والثقة الكبيرة بالنفس بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص.
صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.
القوس
مهنيًا: يلجأ إليك الزملاء بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعرقل انطلاقتك القوية.
عاطفيًا: تواجه المشكلات اليوم بكل ثقة وأنت مرتاح الضمير، وتشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك فترتاح وتتنفس الصعداء.
صحيًا: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها.
الجدي
مهنيًا: تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.
عاطفيًا: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء.
صحيًا: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيرًا وتسبب لك مشكلات.
الدلو
مهنيًا: تنتقل إلى مركز مناسب لك وتحصل على بدل أتعابك كما تشاء، وتضطر إلى الغاء الكثير من المواعيد.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنيًا ومن مصلحتك أن تسير بثبات ومن دون ضجيج.
الحوت
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، في مفكرتك أولويات عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: أعتقد أنك تعيش يومًا رومانسيًّا جميلًا يحاول خلاله الحبيب إسعادك بكل الوسائل المتاحة أمامه.
صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر.