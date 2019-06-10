محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية اليوم الوطني لروسيا الاتحادية

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، مساء اليوم في احتفالية اليوم الوطني لروسيا الاتحادية، والتي أقيمت بمقر القنصلية العامة الروسية بالثغر، بحضور راشيد صاديكوف القنصل العام لروسيا الاتحادية في الإسكندرية، واللواء خالد توفيق رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وبعض أعضاء السلك القنصلي.



وأعرب المحافط عن سعادته لمشاركته اليوم الاحتفال باليوم الوطني لروسيا الاتحادية، مقدما التهنئة للجميع ومتمنيا للشعب الروسي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.



وقال: "إننا جميعا نقدر الروابط الوثيقة والتعاون المثمر بين مصر وروسيا على مر السنين ونتطلع إلى الاستفادة الفاعلة من الإمكانيات المتاحة والعمل على تطوير العلاقات متعددة الأوجه التي تمدنا بكافة الأسباب للتطلع بشكل إيجابي للمستقبل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تقدما وتطورًا كبيرًا في كافة المجالات".



وأضاف: "إنني على ثقة تامة بأن روابط الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين ستستمر في تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم مصالح وازدهار الشعبين"، مختتما حديثه بتقديم الشكر والتحية لراشيد لعمله الدؤوب وجهوده المخلصة لضمان استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.