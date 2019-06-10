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الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:33 م

قيادي إخواني سابق يحذر من كتاب "الرحيق المختوم" لسيرة النبي

قيادي إخواني سابق
محمود عرفات
dostor.org/2661570

حذر الدكتور إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، من كتاب "الرحيق المختوم" الذي يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن هذا الكتاب هو مقرر إخواني تروجه الجماعة، ولكنه يحمل أفعال عنف وقتل غدر، وغيلة النبي منها براء.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا الكتاب ورد به أفعال، لا يمكن أن يوافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، منوها إلى أنه يضاف لهذا الكتاب، كتاب "فقه السيرة".

وواصل أن جماعة الإخوان روجت لهذه الكتب بشكل مباشر، واستغلت أنه يتعلق بسيرة إنسان يحبه كل المسلمين يتمنون مرافقته يوم القيامة.  

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