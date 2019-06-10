علي الحجار يحيي أمسية فنية بدار الأوبرا.. الخميس

يحيي الفنان علي الحجار، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، أمسية غنائية من زمن الفن الجميل، في الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.



ويقدم الفنان علي الحجار خلال الحفل، باقة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية من بينها: (يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلواني، حرما يا سيدى وضحكة المساجين).



جدير بالذكر أن الفنان علي الحجار اعتاد المشاركة بشكل منتظم في المحافل والمهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.