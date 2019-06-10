الجمعة.. برة الصندوق تقدم خارج سرب الجنة

أعلن فريق برة الصندوق المسرحي عن تقديم أحدث عروضهم المسرحية عشرة بلدي "خارج سرب الجنة" يوم الجمعة المقبلة علي مسرح رومانس.



العرض تدور أحداثه حول سيطرة شخص ذو سلطة ونفوذ على عقول وأفعال بعض الشباب، ثم تنتقل الأحداث ليظهر شخص غريب يمثل الأيادي الخفية التي تتحكم من الخارج وتحول الجميع لمجرد عرائس ماريونت لا ناقة لهم ولا جمل ويظهر العرض أصحاب النفوس الضعيفه المنسًقين وراء المال والسلطة.



والعرض يشارك في بطولتة مجموعة من المواهب الفنية تحت قيادة المخرد محمد عواد ومن تأليف إبراهيم الحسيني ومصمم إضاءة أحمد أمين ومساعد مخرج محمد صابرمخرج منفذ بسنت سامح.

