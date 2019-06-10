منتخب الإسكندرية يفوز بخماسية على سبورتنج

فاز منتخب الإسكندرية لكرة القدم على فريق سبورتنج بنتيجة 52 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على هامش الافتتاح التجريبي لاستاد الإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.



وشهدت المباراة تجربة جميع عناصر البنية التحتية والكوادر البشرية من حيث تأمين البوابات والمدرجات، وكذلك قاعة المؤتمر الصحفي وإضاءة الملعب.



وتستضيف الإسكندرية المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا، وغينيا، وبوروندي، ومدغشقر.