جماهير تورونتو رابتورز تتجمع أمام منزل مخترع كرة السلة

تجمع مئات من مشجعي فريق "تورونتو رابتورز" أمام منزل مخترع كرة السلة، جيمس نايسميث، في بلدة ألمونتي بمقاطعة أونتاريو، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الفريق أمام "جولدن ستيت ووريورز".



ويواجه تورونتو رابتورز جولدن ستيت ووريورز في تورونتو مساء اليوم حيث يتقدم الفريق الكندي على الفريق الأمريكي ب3-1 ويمتلك فرصة حسم لقب بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين إذا فاز في مباراة واحدة فقط من المباريات الثلاث القادمة.



ويتألق في صفوف تورونتو هذا الموسم نجمه كواهي لينارد الذي تخطى حاجز الثلاثين نقطة في 14 مباراة تواليا في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" لينضم الى عمالقة اللعبة أمثال مايكل جوردان، حكيم أولاجوان، ألن آيفرسون، كوبي براينت وليبرون جيمس.



ونقلت صحيفة "ذي ستار" الكندية عن المنظمة الرئيسية لتجمع الجماهير أمام منزل جيمس نايسميث، تيفاني كاكلارين، "الجميع فخورون ومتحمسون للغاية". وأضافت أن جميع الأعمار قد اجتمعوا لمشاهدة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين على شاشة خارج قاعة المدينة القديمة، على بعد خطوات فقط من تمثال تكريم نايسميث الكندي الأسطوري. وقالت "هناك الكثير من حمى كرة السلة."



وتقع ألمونتي بالقرب من أوتاوا، وتتمتع بثقافة كبيرة في كرة السلة، بما في ذلك مؤسسة نايسميث لكرة السلة، ومتحف مخصص له. ولكن مع فريق رابتورز - وهو الفريق الكندي الوحيد الذي يلعب في الدوري الاميركي للمحترفين - يحتاج الى فوز واحد فقط، يشعر المجتمع الكندي وكأنهم سيعيدون كرة السلة إلى البلاد التي اخترعتها.

