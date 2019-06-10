ضبط محاولة تهريب أجهزة بلاي استيشن

تمكنت إدارة جمرك ميناء الغردقة البحرى، من ضبط محاولة تهرب جمركى لأجهزة بلاي استيشن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



وفى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى اشتبه الأستاذ عبدالإمام حسن مدير جمرك تفتيش الركاب فى الراكب (ع. م. ا) مصرى الجنسية وكان بحوزته مجلس عربي وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى.



وتم تكليف لجنة جمركية مكونة من علي محمود وجمي جمال وجمال محمد مأموري الحركة لمعاينة المشمول، حيث تبين إخفاء 15 جهاز بلاى استيشن داخل المجلس العربى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 4 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات.