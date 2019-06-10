نبيل العربي يشيد بدور "القلعة" في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة

أشاد الدكتور نبيل العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، بإنجازات المؤسسة ودورها في الإفادة أكثر من 184 طالبًا على مدار السنوات الثلاثة عشرة الماضية.



وأعرب عن اعتزازه بمساهمة المؤسسة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم الشباب المصري الموهوب الذي سينبثق منه الجيل الجديد من القادة في مختلف تخصصاتهم، وبالتالي تعزيز قدرتهم على إحداث نقلة نوعية في تطوير البلاد بوجه عام.



جاء ذلك خلال إعلان مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، عن أسماء الدفعة الثالثة عشرة من الفائزين بمنح المؤسسة للعام الدراسي 20192020، فى احتفالية بحضور نخبة من أبرز المسئولين الحكوميين وسفراء الدول المستضيفة للبعثات الدراسية وكذلك ممثلي مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والهيئات التعليمية.



وترفع دفعة العام الجاري عدد المنح الدراسية التي قدمتها المؤسسة منذ نشأتها إلى 195 منحة، بما في ذلك 171 بعثة دراسية تم استكمالها.

