باريس سان جيرمان يحدد بديل مونييه من ليستر سيتي

حدد نادي باريس سان جيرمان البديل المناسب للاعب "توماس مونييه" تحسبًا لإمكانية رحيله في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وارتبط "مونييه" بخطوة الرحيل عن حديقة الأمراء هذا الصيف حيث يتواجد على رادار نادي آرسنال.



وذكرت شبكة "ياهو سبورتس" العالمية أن باريس سان جيرمان يتطلع إلى ضم لاعب فريق ليستر سيتي "ريكاردو بيريرا" في الميركاتو الصيفي.



وقدم اللاعب البرتغالي أداءً مميزًا مع ليستر سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من بورتو في الصيف الماضي.



وأفادت أن إدارة بطل الدوري الفرنسي تدرس جديًا التقدم بعرض للظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ25 عامًا.



وأوضحت أن مسئولي ليستر سيتي لن يوافقون بسهولة على رحيل "بيريرا" حيث مازال يمتلك عقدًا ساريًا حتى عام 2023.