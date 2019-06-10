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الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:15 م

الأسهم الأمريكية ترتفع بفعل انفراج أزمة رسوم المكسيك

الأسهم الأمريكية
dostor.org/2661547

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها اليوم الاثنين، ليحقق المؤشر داو جونز الصناعي أطول موجة مكاسب يومية له في 13 شهرا، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم على البضائع المكسيكية وعقب صفقات بمليارات الدولار.

وارتفع داو 78.74 نقطة بما يعادل 0.3% ليصل إلى 26062.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.39 نقطة أو 0.47 % مسجلا 2886.73 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 81.07 نقطة أو 1.05 % إلى 7823.17 نقطة.

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