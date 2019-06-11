12.6 مليار جنيه لتطوير خطوط إشارات السكة الحديد

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات كهربة الإشارات في خطوط الوجه البحري والقبلي بتكلفة 12.6 مليار، وسوف تساهم بصورة كبيرة في الحد من المزلقانات العشوائية.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد المزلقانات العشوائية وصل إلي ما يقرب من 3120 مزلقان غير شرعي، وأخطرهم في محافظتي المنيا والقليوبية والدقهلية، لافتًا إلي أن عدد المزلقانات الشرعية التي تعترف بها الهيئة عددهم 1322 مزلقان لا غير، ومنهم مزلقانات تعمل بنظام الصوت والضوء، وذلك بعد الانتهاء من تطوير أبراج الإشارات التابعة لهم.



وأشار"رسلان"، إلى أن هناك تعلميات مشددة من الدولة على الاهتمام بالمزلقانات؛ نظرًا لأنها تحصد الكثير من الأرواح سنويًا، لافتًا إلي أن الخطة الاستراتيجة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع تتمثل في تطوير أبراج الإشاراة وتحويل المزلقانات إلي النظام الإلكتروني بدلًا من اليدوي.



وفي السياق ذاته، كشفت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، أنه تم تنفيذ التحكم لعدد 45 مزلقان يعمل بالنظام الإلكتروني ليبلغ عدد المزلقانات المطورة بالنظام الإلكتروني 335 مزلقان، بالإضافة إلي 7 مزلقانات آخري بكفر الزيات تم دخولهم الخدمة من 3 شهور.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بجانب تطوير المزلقانات إلكترونيًا، يتم تطويرها ميدنيًا، وذلك للحصول على مظهر جمالي ومميز للمزلقانات تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلي أنه تم الانتهاء من التطوير الميداني لعدد 600 مزلقان، مشيرًا إلي أن بنهاية عام 2021 سيتم الإنتهاء من تطوير كافة المزلقانات إلكترونيًا، وتزويدها بالكامل بكاميرات المراقبة.