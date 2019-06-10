الولايات المتحدة: يجب وضع اتفاق نووي جديد لإنهاء أزمة إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة مع إيران هو التوصل لاتفاق نووي جديد خلافًا لاتفاق عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.



وثمنت الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم الإثنين، موقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها على إيران، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وتعهدت الخارجية الأميركية بمحاسبة الحرس الثوري في حال قيام إيران أو وكلائها باستهداف المصالح الأمريكية في أي مكان.



ودعت الخارجية الأمريكية المجتمع الدولي إلى تحميل إيران مسئولية محاولتها توسيع برنامجها النووي.



واتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق اليوم أوروبا بأنها لم تقم بأي إجراء عملي للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه.



وشدد روحاني خلال لقائه اليوم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في طهران، على أنه لا تزال هناك فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا إيجابيًا في هذا الأمر.



وأكد الرئيس الإيراني أن أمن المنطقة لن يتحقق بالضغط على إيران وفرض العقوبات عليها، داعيًا أوروبا إلى الوقوف مع طهران في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد بلاده.

