وزير دفاع تونس: الوضع الأمني في أحسن فتراته

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم، أن "الوضعية الأمنية في تونس مستقرة والحدود، لاسيما مع ليبيا، مؤمنة برًا وجوًا وبحرًا"، حسبما نقل عنه راديو موازييك.



وقال الزبيدي خلال إشرافة على إفتتاح المعرض الوثائقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، إن "أحسن فترة استقرار أمني عرفتها تونس هي الفترة الحالية والوضعية الأمنية في تحسن ملحوظ من سنة إلى أخرى".



وشدد على أن الحدود التونسية مؤمنة "برا وبحرا وجوا"، مشيدا بمجهودات الوحدات الأمنية والعسكرية.



وقال إن"هذا لا يعني القضاء على الإرهاب لدينا بؤر وذئاب منفردة والعمليات الإرهابية واردة لكن اليقظة مستمرة".



كما تحدث الزبيدي على الوضع في ليبيا وأكد أن الحدود التونسية مؤمنة كما يجب بفضل اليقظة ومجهودات المؤسستين العسكرية والأمنية، حسب قوله.

