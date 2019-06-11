سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء

استقر سعر اليورو في تحديثات البنوك، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.67 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى:

18.67 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر:

18.67 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة:

18.61 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib:

18.62 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي:

18.74 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية:

18.61 جنيه للشراء.

18.8 جنيه للبيع.