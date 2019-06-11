الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:13 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء
سيد ابراهيم - أسامة الشندويلى
dostor.org/2661499
استقر سعر اليورو في تحديثات البنوك، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.67 جنيه للشراء.
18.81 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى:
18.67 جنيه للشراء.
18.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر:
18.67 جنيه للشراء.
18.83 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة:
18.61 جنيه للشراء.
18.91 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib:
18.62 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي:
18.74 جنيه للشراء.
18.86 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية:
18.61 جنيه للشراء.
18.8 جنيه للبيع.