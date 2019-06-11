سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بقيمة قرش واحد، حيث سجل نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى:

4.45 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى:

4.45 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر:

4.45 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة:

4.39 جنيه للشراء.

4.52 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib:

4.43 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.