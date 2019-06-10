"الإفتاء": لا مانع من استخدام الموسيقى في التعليم

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية، خلال الرد على تساؤلات حول حكم استخدام الموسيقى فى التعليم.



وأضاف: "لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنها حسن وقبيحها قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله. والله سبحانه وتعالى أعلم".