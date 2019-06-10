الباز يناشد وزير الدفاع بعلاج الكاتب الكبير لينين الرملي

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بعلاج الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي على نفقة الدولة بمستشفيات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أسرته لم تقصر في علاجه، ولكن العلاج على نفقة الدولة هو تكريم لهذا الكاتب الكبير.

وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن الكاتب الكبير لينين الرملي من مؤلفاته فيلم البداية لأحمد زكي، والإرهابي لعادل إمام، ومن أعماله المسحية الشهيرة "وجهة نظر والهمجي وتخاريف" للفنان محمد صبحي.

وتابع: "لينين الرملي كاتب عظيم ومهم، وهو الآن مريض ويحتاج كل أصدقائه وكل من يحبه".

ووجه "الباز"، رسالة للفنان الكبير محمد صبحي، قال فيها: "روح لصاحبك وصديقك لينين الرملي أيا كانت الخلافات، هو الآن في احتياج إلى أن يذوب هذا الجليد.. روح اطمئن عليه وشوفه لأن ده حقه عليك".

ولفت إلى أن لينين الرملي انتهى من كتابة مسلسل كوميدي اجتماعي، ولو تقدمت شركة إنتاج لعمل هذا المسلسل من دخله يستطيع لينين الرملي أن ينفق على علاجه دون الحاجة لأحد.

وواصل: "مش عاوزين نبعد عن قاماتنا لأن هذا الراجل قامة كبيرة في الإبداع ولما يكون في هذه الحالة لازم نقف ونقول له شكرا، وتعلمنا منك الكثير، والبلد والناس والمثقفين والفنانين مينفعش يتخلوا عن هذا الرجل".