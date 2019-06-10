ليفربول يقترب من حسم صفقة برونو فرنانديز

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول هو الأقرب للحصول على خدمات لاعب فريق سبورتينج لشبونة "برونو فرنانديز" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



اللاعب البرتغالي الدولي تألق في موسم 20182019 وسجل 23 هدفًا وصنع 14 هدفًا في 41 مباراة في مختلف المسابقات.



ونجح "فرنانديز" في جذب انتباه العديد من الأندية الإنجليزية هذا الصيف وعلى رأسهم ليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد.



وحسب شبكة "فوكس سبورتس" العالمية، فإن ليفربول هو النادي المُرشح لحسم صفقة "برونو فرنانديز" في الميركاتو الصيفي.



وأفادت أن "فرنانديز" مُعجب بأسلوب المدرب "يورجن كلوب" وهو ما قد يُمثل ميزة بالنسبة لبطل أوروبا.



وأشارت الشبكة إلى أن التكلفة المالية لتلك الصفقة قد تبلغ حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.