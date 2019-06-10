عقد مغري ينتظر جواو فيليكس في مانشستر سيتي

يرغب نادي مانشستر سيتي في التفوق على جاره نادي مانشستر يونايتد في سباق منافستهما على الظفر بخدمات لاعب فريق بنفيكا "جواو فيليكس".



ونجح اللاعب البرتغالي في لفت أنظار قطبي مانشستر إلى جانب أندية أخرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويشترط بنفيكا الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد "فيليكس"، 120 مليون يورو، للموافقة على رحيله هذا الصيف.



وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد لإغراء "فيليكس" ماليًا من أجل نقله إلى ملعب الاتحاد.



وأوضحت أن إدارة بطل الدوري الإنجليزي مستعدة لمنح "فيليكس" عقدًا ساريًا لمدة خمس سنوات سيحصل بمقتضاه على 26 مليون جنيه إسترليني.



وأفادت أن الراتب الأسبوعي لـ"فيليكس" مع السكاي بلو سيصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني.