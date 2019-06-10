زيمبابوي تعلن قائمتها المشاركة في أمم أفريقيا

أعلن منتخب زيمبابوي، الإثنين، عن قائمة ضمت 23 لاعبًا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، التي تنطلق في مصر في وقت لاحق من شهر يونيوالحالي.



وتخوض زيمبابوي المباراة الافتتاحية أمام مصر ضمن المجموعة الأولى بالقاهرة يوم 21 يونيو.



وضمت قائمة زيمبابوي كلًا من جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي) وإلفيس تشيبيزيزي (باروكا) وإيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز) في حراسة المرمى، وتينداي داريكوا (نوتنجهام فورست) وجيمي دزينجاي (باور ديناموز) وتينيدج هاديبي (كايزر تشيفز) وديفين لونجا (لامونتفيل جولدن اروز) وأليك موديمو (كيفن درويدس) ورونالد بفومبيدزاي (بلومفونتين سيلتيك) في الدفاع.



وفي خط الوسط كل من تالانت تشاوابيهوا (أمازولو) وثاباني كاموسوكو (يانج افريكانز) وفيدي كارورو (أمازولو) وتافادزوا كوتينو (عزام) وكوداكواش ماهاشي ومارشال مونيتسي (أورلاندو بيراتس) ومارفلس ناكامبا (كلوب بروج) وداني فيري (لامونتفيل جولدن اروز).



وفي الهجوم كل من خاما بيليات (كايزر تشيفز) ونياشا موشكوي (داليان يفانج) ونوليدج موسونا (اندرلخت) ونوكس موتيزوا (لامونتفيل جولدن اروز) وتينوتيندا كاديوير (لوهافر) وإيفانز روسيك (سوبر سبورت يونايتد).



وتضم المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية كلًا من مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.