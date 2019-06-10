الحزب الحاكم فى ألبانيا يدعو لسحب الثقة من الرئيس

دعا الحزب الاشتراكى الحاكم فى ألبانيا اليوم الاثنين، إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من الرئيس الير ميتا بسبب قراره الصادر أمس الأحد بإلغاء انتخابات البلدية.



وذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية أن المتحدثة باسم الحزب الحاكم أكدت أن قرار الرئيس الألبانى بإلغاء انتخابات البلدية التي تجرى في الثلاثين من الشهر الجاري مخالف للدستور، مشيرة إلى أن البرلمان سوف يصوت يوم الخميس القادم على هذا الاقتراع بسحب الثقة.



وأشارت إلى أن الحزب الاشتراكى فى البانيا يحتاج إلى موافقة 94 عضوا بالبرلمان البالغ عدد اعضاؤه 120 عضوا من أجل تمرير سحب الثقة، وهو أمر محفوف بالمخاطر نظرا لعدم حيازته لمثل هذا العدد من الأعضاء داخل البرلمان.



وكان الرئيس الالبانى قد أعلن أمس الأحد إلغاء الانتخابات البلدية بدعوى إنها لن تكون ديمقراطية فضلا عن مخاوفه من احتمالات أن تؤدى إلى حدوث توتر داخلي.